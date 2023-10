C. ITALIA, Il Bologna batte 2-0 l'Hellas e va agli ottavi

FirenzeViola.it

Un gol per tempo siglato prima da Nikola Moro - destro da centro area sotto la traversa - e poi da Van Hooijdonk - abile a pescare l'angolino in basso a destra - consentano al Bologna di imporsi per 2-0 al "Dall'Ara" sull'Hellas Verona e accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attenderli ci sarà l'Inter campione in carica.