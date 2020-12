È stato reso noto da poco quello che sarà il palinsesto televisivo della Rai per la copertura degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match tra Fiorentina ed Inter, che si sfideranno in gara secca allo stadio Franchi per accedere ai quarti, si disputerà mercoledì 13 gennaio alle ore 15 e la sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 1.