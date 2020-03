C. ITALIA, Clamoroso: Juventus-Milan verso il rinvio

Le porte dell'Allianz Stadium per la sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma domani a Torino, non si apriranno. Si sta infatti andando verso questa decisione (con data ancora da definire), a differenza di quanto era emerso nel primo pomeriggio (quando lo stadio avrebbe dovuto aprire, anche se con alcune eccezioni riguardanti i tifosi provenienti dalle zona a rischio). La decisione è stata presa dopo un vertice in prefettura a Torino tra i rappresentanti del club bianconero e le autorità istituzionali.