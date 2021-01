C. ITALIA, Alta tensione Lukaku-Ibra: rissa sfiorata

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Derby ad alta tensione per Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi minuti del primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, i due attaccanti si sono scontrati in occasione di un calcio di punizione per i nerazzurri: un testa a testa in cui alcune parole dello svedese hanno scatenato la reazione del belga interista, trattenuto a fatica dai compagni. Una reazione veemente che ha portato anche l'arbitro Valeri a fischiare la fine del primo tempo con un minuto di anticipo. E al fischio di Valeri, Lukaku ha nuovamente cercato Ibrahimovic prima di rientrare negli spogliatoi, venendo fermato prima dal difensore rossonero Tomori, poi da alcuni compagni come Barella e anche dallo staff tecnico interista. (ANSA).