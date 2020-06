C. GORI, Riacquista alcuni diritti di società americane

Giovanni Nappi e Gabriel Israelovici, due ex collaboratori di Vittorio Cecchi Gori, sono stati condannati dalla corte fallimentare di San José in California per aver defraudato la Cecchi Gori USA e la Cecchi Gori Pictures, due società americane del Gruppo. I due sono stati condannati a restituire alle società del produttore toscano 21 milioni di dollari. La corte statunitense ha inoltre disposto la restituzione alle società Cecchi Gori di tutti gli asset che fraudolentemente erano stati sottratti e trasferiti a società di comodo. L'avvocato Gianfranco Passalacqua, legale italiano di Vittorio Cecchi Gori spiega: "La sentenza dell’autorità giudiziaria californiana è stata accolta con soddisfazione da Cecchi Gori (attualmente agli arresti domiciliari per la condanna definitiva per bancarotta), che adesso intende procedere penalmente nei confronti dei due ex collaboratori. Auspichiamo che alla fine possa essere fatta luce su tutte le vicende che lo hanno riguardato, anche attraverso la loro rivalutazione processuale". A riportarlo è globalist.it.