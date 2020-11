C.GIGLI, Chiesa ha ingolfato attacco Juve: esagera

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto, soffermandosi anche sull'approdo in bianconero dell'ex fiorentino Federico Chiesa. Ecco le sue parole in merito con anche il podcast della trasmissione odierna: "L'operazione che lo ha portato a Torino l'ho capita relativamente... Probabilmente avevano già preso impegni con lui, che è anche giocatore di valore, ma abbiamo ingolfato ulteriormente l'attacco, c'è una sovrabbondanza di giocatori. A rimetterci alla fine credo sarà Bernardeschi, che non è riuscito a fare quanto ci si aspettava. Mi spiace perché è un buon calciatore e l'ha mostrato anche in Nazionale. Se sente troppo la pressione? Sicuramente sarà disamorato... Prova a fare del suo meglio ma esagera, è contratto. Paradossalmente in Nazionale è più rilassato".