C. FIESOLE, Coreografia per l'Inter: tutte le istruzioni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Curva Fiesole sta preparando una coreografia da esibire al momento dell'entrata in campo di Fiorentina e Inter nella partita in programma domenica prossima alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi. L'invito della parte calda del tifo viola, spostato in Curva Ferrovia a causa dei lavori all'impianto, è quello di entrare in anticipo per essere pronti ad esibire i cartoncini al momento giusto e non essere così imbottigliati nelle code ai tornelli.

Oltre a questo, nelle 7 indicazioni condivise dal profilo social della curva, c'è quella di non spostare il cartoncino dal relativo posto, di alzarlo al momento dell'inno, di tenerlo su anche durante l'inno di Allevi, di non sventolare altri vessilli e di seguire le indicazioni dei lanciacori e dei vari gruppi, oltre alla possibilità di lasciare un contributo agli addetti della raccolta soldi. Nel post qui sotto tutte le istruzioni per la buona riuscita della coreografia: