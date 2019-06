Un subentro nel finale per German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, chiamato in causa negli ultimi minuti della partita di Coppa America contro il Qatar, vinta 2-0 dalla sua Argentina che, grazie anche al contemporaneo successo della Colombia, strappa un sofferto pass per gli ottavi. Al minuto 85 il centrale viola ha sostituito Foyth sul rettangolo verde.