BURDISSO, Fiorentina? Rimpiango Julian Alvarez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nicolas Burdisso torna a parlare. L'ormai ex dirigente della Fiorentina, che a giugno scorso ha concluso la sua esperienza triennale a Firenze, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, contenuto che sarà disponibile domani dalle 13.45 sul canale YouTube dedicato. Ecco qualche anticipazione:

Perché dopo 3 anni a Firenze ha deciso di dire basta?

"Pausa strategica. Lo posso dire così. Sapevo, avevo le idee chiare quando mi aveva chiamato la Fiorentina 3 anni fa su che tipo di lavoro svolgere. Dopo 3 anni e tanto lavoro fatto per dare un’identità e una linea tecnica alla squadra ho sentito che era il momento di nuove sfide".

Ci sono dei colpi sfumati che rimpiange?

"Julian Alvarez alla Fiorentina è stato uno di quelli. Anche l’anno scorso mi son trovato in Brasile, ho visto Vitor Roque, era una possibilità concreta per noi, poi ha deciso di andare a Barcellona. Ma potremmo parlare di tanti altri giocatori che oggi vedo che stanno giocando molto bene. Adesso nell’ultimo mercato ho lasciato Firenze dicendo 4-5 nomi, ma è anche vero che bisogna capire quelli su cui hai fatto una valutazione sbagliata, calciatori che ti aspettavi potessero fare di più e non l’hanno fatto o calciatori che non sono arrivati. Per me è molto limitante valutare o giudicare il lavoro del ds solo per gli acquisti

E come giudica in generale il suo periodo a Firenze?

"Con la Fiorentina abbiamo giocato 2 finali europee in 3 anni cambiando tanti calciatori tra una finale e l’altra, abbiamo avuto un allenatore per 3 anni che ha fatto molto bene quando ci sono state pochissime società in Europa che non hanno cambiato allenatore per 3 anni. Abbiamo dato una linea tecnica sul mercato, potenziato i giovani del settore giovanile ma anche quelli acquistati e venduti, come Nico Gonzalez".