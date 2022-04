BUCCIANTINI, Viola decisiva per lo scudetto. Cabral...

Marco Bucciantini, noto opinionista anche di Sky, si è soffermato sulla vittoria della Fiorentina a Napoli e su alcuni commenti sui giocatori. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è una squadra che ha voglia di rinascere, sia come società sia come città a livello calcistico. Italiano in tutte le squadre in cui è stato ha sempre insegnato calcio, cercando di attaccare in ogni modo unendo anche forza difensiva. Lo ha dimostrato ieri andando a difendere in linea contro uno come Osimhen. Oggi la Fiorentina è una grande squadra grazie al lavoro di tutti. Ciò che nel girone d’andata faceva solo nel primo tempo, ora lo riesce a fare per tutta la partita. Può diventare la squadra decisiva anche per la lotta scudetto, il Napoli lo ha visto ieri e presto lo vedrà anche il Milan. La Fiorentina si trova ipoteticamente a 13 punti dalla prima in classifica, mentre lo scorso anno la distanza era di 50 punti, questo dato è clamoroso".

Gonzalez? "Gli manca soltanto l’ultimo passo, Italiano è l’uomo giusto per farlo esplodere".

Cabral? "È un attaccante che sa giocare a calcio, manovra e aiuta Gonzalez eliminandogli alcuni compiti tecnici. Può diventare uno dei calciatori più forti della Serie A.”