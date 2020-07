BUCCHIONI, Ribery proverà a convincere Mandzukic

Queste le parole di Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW: "Giorni agitati per la Fiorentina. Il furto in casa di Ribery ha scoperchiato l’insoddisfazione del francese. Non andrà via da Firenze come detto a caldo, ma in un incontro con Barone e con Pradè ha manifestato le sue perplessità sul livello di questa squadra. Morale: lui resta se faranno investimenti forti come gli avevano promesso. Così Ribery, tanto per cominciare, diventerà ambasciatore presso Mario Mandzukic suo ex compagno al Bayern. Cercherà di convincerlo ad accettare la Fiorentina, insieme potrebbe ancora divertirsi e far crescere i tanti giovani che la Viola ha in casa. Ma non ci sta provando solo con Mandzukic, la Viola ha deciso: arriveranno 2-3 giocatori di livello superiore. Con un allenatore di prima fascia che sarà scelto appena sarà conquistata la salvezza matematica".