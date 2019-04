EX VIOLA STORARI, POSSIBILE FUTURO NELLA DIRIGENZA DELLA JUVE Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, per Marco Storari è pronta una nuova avventura. L'ex portiere viola potrebbe entrare in dirigenza alla Juventus con un nuovo ruolo. Storari era presente anche ad Amsterdam per la gara con l'Ajax. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, per Marco Storari è pronta una nuova avventura. L'ex portiere viola potrebbe entrare in dirigenza alla Juventus con un nuovo ruolo. Storari era presente anche ad Amsterdam per la gara con l'Ajax. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 Aprile 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi