BRESSAN, Rui Costa il più grande con cui abbia giocato

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, c'è un'intervista rilasciata all'ex viola Mauro Bressan che ha parlato del suo famoso gol in rovesciata realizzato al Franchi con la maglia viola contro il Barcellona esattamente 25 anni fa: "Non è stata la cosa migliore della mia partita. Per me la perla resta il colpo di tacco con cui mando in rete Balbo nel secondo tempo per la rete del 2-2. Fu Guardiola a respingere di testa e io poi feci gol in rovesciata. Mi ricordo anche che Guardiola vene sostituito da un giovanissimo Xavi".

A quella Fiorentina mancava Batistuta

"Avevamo però Rui Costa, tecnicamente il più grande calciatore con cui abbia giocato ed è una persona eccezionale".

Sul passaggio al Venezia nel 2001:

"Mi mandarono via, io cercai di oppormi perché a Firenze stavo benissimo, ma poi il procuratore Sergio Berti mi disse di scappare perché di lì a poco sarebbe crollato tutto e purtroppo aveva ragione. La Fiorentina resta comunque la mia squadra del cuore".