BRESCIANINI, Trattativa avviata con l'Atalanta: il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta continua a seguire giocatori che sono nel mirino della Fiorentina. Dopo Zaniolo, come detto, anche Marco Brescianini, centrocampista che ha fatto bene a Frosinone e per cui il Milan detiene il 50% sulla futura rivendita, potrebbe finire in nerazzurro. La trattativa, come scrive oggi Tuttomercatoweb, appare ben avviata. La valutazione che ne fa il club ciociaro è di circa 12 milioni di euro all'inizio dell'estate. Alla sua prima stagione da titolare in Serie A ha giocato 36 partite, con quattro gol e due assist.