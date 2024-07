BRESCIANINI, Il Villarreal è interessato al centrocampista

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Marco Brescianini, oltre alla folta concorrenza in Serie A incluso il club viola, arrivano apprezzamenti anche dall'estero. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il Villareal ha messo gli occhi sul centrocampista del Frosinone. I ciociari chiedono 12 milioni e poche settimane fa sembra avessero rifiutato un'offerta della Fiorentina da 8 milioni di euro.

Attualmente il centrocampista è in ritiro con il Frosinone a Fiuggi e sembra che non resterà ancora per molto. D'altro canto, il ds del club Guido Angelozzi ha parlato così sulle possibili uscite di mercato:

"Per ora sono incedibili perché noi vorremmo tenere tutti, poi vedremo. Il mister farà dei colloqui con i calciatori e vediamo. Se arriva qualche richiesta la valutiamo, sono calciatori importanti di valore e chi li vuole li deve pagare. Non regaliamo calciatori. In questo momento abbiamo bloccato tutto, il presidente vorrebbe tenerli tutti".