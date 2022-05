BREKALO, Perché è un caso. Farà come Salah?

Un mese e mezzo fa il Torino ha comunicato al Wolfsburg di volere esercitare il diritto di riscatto per Josip Brekalo, attaccante croato protagonista una buona prima stagione in granata. Il Toro avrebbe voluto versare 11 milioni di euro nelle casse dei tedeschi per rendere ufficiale l'operazione. Il problema però è che nelle ultime settimane è cambiato l'agente del giocatore. Una situazione che ha sparigliato le carte in tavola e l'accordo che Ramadani aveva trovato per Brekalo - appena sotto i 2 milioni di euro - è sostanzialmente rimasto sulla parola e non nero su bianco.

Lo riporta TMW che spiega come ci sia un precedente che potrebbe ricordare questa situazione. Perché nel 2015 la Fiorentina avrebbe voluto riscattare Salah dal Chelsea, ma in una scrittura privata chiamata "irrevocable confirmation" venne messa una clausola: di fatto Salah poteva accettare o rifiutare di rimanere in viola, oppure cercare una proposta più consona alle sue aspettative. Come è andata a finire - con carte bollate - è fatto noto: Salah è andato alla Roma e poi ha spiccato il volo verso Liverpool. È quindi possibile che Brekalo abbia fatto la stessa scelta, nel momento di scegliere il Torino si sia tenuto aperto una possibilità di cambiare idea. Così la situazione va verso il finale: il croato ritorna al Wolfsburg a dodici mesi dalla scadenza. E la squadra che lo segue è l'Atletico Madrid.