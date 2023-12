BREKALO, La Dinamo lo vuole in prestito: lui gradisce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'estero giungono novità relative al futuro di Josip Brekalo. Secondo quanto riferisce la testata Germanijak.hr, la Dinamo Zagabria intende rafforzarsi a gennaio con almeno un paio di acquisti e uno dei ruoli in cui puntellare la squadra riguarda l'esterno d'attacco. In tal senso, il giocatore della Fiorentina è un profilo assai gradito dai croati, che vorrebbero chiedere l'ex Torino in prestito.

Qualora i viola non aprissero però all'ipotesi del prestito, difficilmente l'affare potrebbe concretizzarsi. Intanto però, Germanijak.hr riferisce che le trattative sono state avviate e che l'ex esterno del Wolfsburg tornerebbe volentieri a Zagabria, visto anche il poco impiego di Vincenzo Italiano nell'anno in cui si disputano gli Europei, a cui Brekalo vuole partecipare con la propria nazionale. Ricordiamo che Brekalo è cresciuto nel settore giovanile della Dinamo, che vorrebbe così riportare a casa un prodotto del proprio vivaio prima che venisse lanciato nel calcio che conta.