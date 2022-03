BRANCOLINI, DA13 proteggici: che rabbia la guerra

Anche il portiere (ormai fuori rosa per vicende contrattuali) Federico Brancolini ha voluto ricordare con un lungo e toccante post su Instagram Davide Astori a quattro anni esatti dalla sua scomparsa. Ecco le parole dell'estremo difensore in ricordo dell'eterno capitano: "Ciao Asto. Eccoci qui, di nuovo a parlare come ogni giorno per il nostro breve summit. Sono sicuro che tu sappia già tutto, e sono convinto che di quello che sta accadendo in questo momento non ne sia minimamente felice, anzi; sapendo come sei, sarai abbastanza incazzato. E come darti torto?! D'altronde ci hai lasciato tutt'altri valori di quelli che si vedono oggi in giro per il mondo: guerra, uccisioni, donne con i loro figli e uomini costretti a combattere la guerra di qualcun altro. Una guerra futile, come tutte d'altronde... Per questo ripeto ogni giorno che manchi capitano... non solo a chi ti ha vissuto ma al mondo intero. Un mondo che come diciamo tutti ha bisogno di più uomini come te, che come unica arma usavi il sorriso e la parola: le due cose più potenti che esistano, disarmanti. Capitano proteggici sempre e stai tranquillo; noi ti porteremo ovunque, e porteremo in ogni campo, (non solo in quelli di calcio), i tuoi insegnamenti ed il tuo ricordo. Sono già 4 anni ma rimani parte integrante e fondamentale della quotidianità di tutti! Ti vogliamo bene capitano Un abbraccio immenso: Branco".