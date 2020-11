BRAMBATI, Iachini restò per il no di De Rossi. Juric...

L'opinionista Massimo Brambati ha parlato della delicata situazione allenatore in casa Fiorentina, queste le dichiarazioni dell'opinionista:

"Quando uno prende Iachini non si deve aspettare grandi cose, è un allenatore con una determinata mentalità che costruisce in un certo modo le squadre. Iachini è rimasto lì perché De Rossi non è potuto arrivare per un problema di deroghe. Poi Commisso è rimasto con il cerino in mano, senza trovare un sostituto adatto. Juric pare che abbia parlato tre volte in casa Fiorentina e l'interlocutore è cambiato tre volte. Per questo si è fatto qualche domanda. Non credo che la Fiorentina rischi più di tanto in classifica. Retrocessione? Assolutamente no, ha un organico molto buono. Con o senza Iachini può davvero ambire tra le squadre che lottano per l'Europa".