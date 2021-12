BRAMBATI, Difficile che Vlahovic sia venduto ora

Ospite durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sul futuro di Dusan Vlahovic e su una sua possibile partenza a gennaio: "Penso sia difficile possa lasciare la Fiorentina nella prossima finestra di mercato.Le richieste della Fiorentina saranno altissime ora. Ho un amico che ha il mandato di vendere in Spagna e Inghilterra, non c'è stata neanche un'offerta per ora".