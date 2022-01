BRAMBATI, Alla Juventus manca uno come Vlahovic

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, esprimendo un giudizio sulla Juventus vista ieri sera contro il Milan: "Questa Juventus non ha nelle sue caratteristiche quella di fare gol, di creare azioni da gol. Le punte determinano, manca un Vlahovic, un Zapata, un Dzeko, che invece poteva avere. Non ha un giocatore da 20-25 gol a stagione. Dybala non ha forza nelle gambe, si vede solo in qualche giocata che finisce lì. Credo che la Juventus, se non prende una punta, difficilmente arriva al quarto posto. E dico che senza Allegri oggi avrebbe meno punti. Lui cerca per prima cosa di non prenderle, poi se viene un gol meglio. Sono exploit quelli con Roma e Samp, non sono cose che rivedremo spesso, a meno che non prendi una punta importante a gennaio".