BRAGLIA, Kean ha ritrovato la verve che aveva perso

Simone Braglia, ex portiere, su TMW Radio - nel corso di Maracanà - ha parlato dei principali temi legati alla Serie A e anche di Moise Kean, partito bene nella sua esperienza alla Fiorentina:

Zapata, Castellanos, Kean e Morata: chi segnerà più gol?

"Castellanos o Kean. Entrambi hanno ritrovato una certa verve che avevano perso. Kean in questa Fiorentina può fare bene".

Napoli, ora si parla di rinnovo per Kvaratskhelia. Diventerebbe un elemento centrale per i prossimi anni:

"Sarà il tempo che dimostrerà se merita certe cifre che si sentono, però credo che lo meriti per il senso di appartenenza che il giocatore ha nei confronti della società e la professionalità che ha dimostrato. Può sbagliare per egoismo per generosità, ma ci sarà Conte che dovrà dargli una mano. Mi sembra di intravedere in questo Napoli un miglioramento costante di tutti. Se continua così, credo che il Napoli farà molto bene".