A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia che ha commentato così il futuro di Vincenzo Italiano e la panchina del Napoli: "Italiano lo escluderei da una panchina che scotta come quella del Napoli. Per me lì sarebbe perfetto Allegri".