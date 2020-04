BORRELLI, Un fondo dai DV per famiglie sanitari morti

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha annunciato un fondo finanziato da Diego Della Valle per venire incontro a chi ha bisogno a causa dell'emergenza Coronavirus: "Ho firmato un'ordinanza di Protezione Civile, ieri sera, che prevede un fondo per destinare provvidenze ai famigliari dei sanitari che sono deceduti in questa emergenza. Si tratta di un fondo alimentato dalla famiglia Della Valle. Ringrazio Diego Della Valle che si è fatto promotore di questa iniziativa che abbiamo subito sposato e che porteremo avanti nei confronti di tutti coloro i quali sono rimasti senza un famigliare impegnato nell' emergenza sanitaria"