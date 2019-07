BORJA, Da Milano: la Fiorentina offre triennale

Aggiornamenti sulla situazione di Borja Valero, direttamente dalle pagine di FcInterNews.it. Secondo quanto scrive il portale è ancora la prima scelta di Montella e Pradè per il centrocampo. Sul tavolo per il centrocampista iberico offerto un triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione, provando a spalmare così l'attuale ingaggio da 3 milioni netti. L'Inter, però, al momento non sembra intenzionata a liberare gratis il suo numero 20. Infatti da via della Liberazione fanno sapere di volere 3 milioni per cedere l'ex Villarreal. Dal canto suo Commisso non vorrebbe spendere per il cartellino di un giocatore ultra trentenne o ridurre al minimo l'investimento per il cartellino, come accaduto per Boateng.