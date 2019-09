BORGHI, Quel rigore dell'82 fu un favore alla Juve

Per parlare di presente ma soprattutto di passato, l'ex attaccante Carlo Borghi ha parlato della famosa sfida giocata dal Catanzaro nel 1982, che permise ai bianconeri di vincere lo scudetto al posto della Fiorentina: "Quel rigore non fischiato al mio Catanzaro contro la Juve, nel quale Brio mi fermò con una gomitata in area, c'è poca discussione: col VAR non avrebbe avuto bisogno di tempo per essere assegnato, ma anche senza VAR era evidente. Invece fu uno dei tanti episodi in favore della Juventus, così come il rigore che poi gli permise di vincere che però c'era. Ricordo che speravamo di fermare la Juve e favorire la Fiorentina ma non ci riuscimmo. Al tempo c'erano più favori rispetto ad oggi nei confronti dei bianconeri: il lunedì finivano le polemiche e una grande società come la Juventus aveva più potere di società piccole come il Catanzaro".