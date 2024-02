BORDEAUX, Elis in coma. Impossibile stabilire la prognosi

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "È ancora impossibile stabilire la prognosi vitale e funzionale" di Alberth Elis, l'attaccante honduregno del Bordeaux ricoverato in ospedale dopo un brutto colpo alla testa durante la partita di Ligue 2 di sabato contro il Guingamp. Lo ha reso noto il suo stesso club francese. Secondo i Girondini, il giocatore, "'vittima di un trauma cranico", è stato sottoposto a "intervento chirurgico durante la notte" presso il centro ospedaliero Pellegrin, dove "rimane in coma artificiale protettivo". Il Bordeaux "prevede quindi di non poter comunicare nuove informazioni per alcuni giorni e non farà ulteriori commenti sullo stato di salute di Alberth. Chiediamo moderazione nella diffusione di informazioni mediche, in segno di rispetto per lui, la sua famiglia e le persone a lui vicine, in un momento in cui nient'altro è più importante.

Verrà istituita rapidamente un'unità psicologica per supportare i dipendenti del club in questi momenti difficili". "Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dimostrato il loro sostegno ad Alberth - ha aggiunto Gérard Lopez, presidente del Bordeaux - e alle persone a lui vicine, in particolare i club di tutta la Francia. Le loro parole scaldano i nostri cuori e sono una grande forza nella lotta che Alberth sta portando avanti". (ANSA).