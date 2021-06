BONUCCI, Spiegherà perché l'Italia non si inginocchia

L'Italia domani a Wembley contro l'Austria non si inginocchierà. Non prenderà parte alla protesta globale Black Lives Matter contro il razzismo: schierata da sempre contro ogni forma di discriminazione, la Nazionale ha preso globalmente questa decisione e c'è molta attesa per saperne le decisioni. Alle 20.15 in conferenza stampa Leonardo Bonucci spiegherà il perché di questa decisione controversa.