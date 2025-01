BONAZZOLI, Kean e Retegui sono le certezze dell'Italia

FirenzeViola.it

© foto di luca.bargellini

L'ex attaccante della Fiorentina Emiliano Bonazzoli, su Europacalcio.it, ha parlato di vari attaccanti, tra cui Moise Kean: “Sicuramente sta facendo un’annata importante, con un rendimento importante. Si attendeva da tanto la sua consacrazione, non solo tecnica, ma anche mentale. Deve dare continuità a tutto ciò che sta facendo vedere quest’anno.

Ricordiamo che sta rientrando anche Scamacca in ottica Nazionale e questo alimenterà la competizione all’interno del gruppo di Spalletti. Il centravanti dell’Atalanta necessiterà di diverso tempo per ristabilirsi completamente, perché l’infortunio al crociato destabilizza particolarmente. Insieme a Retegui, ritengo che questi attaccanti siano le certezze della Nazionale azzurra, ma non sottovaluterei Lucca: ragazzo giovane, che può crescere ancora tanto”.