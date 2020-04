BONAVENTURA, Sarà svincolato: occhio all'Atalanta

Come scrive TuttoMercatoWeb.com, il Milan ha comunicato a Giacomo Bonaventura che non ci sarà un prolungamento del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2020. Il centrocampista rossonero sarà uno degli svincolati di lusso del mercato estivo e tra le altre, considerati gli interessamenti di Fiorentina, Roma e Torino, c'è anche l'ex Atalanta intenzionata ad approfittarne per riportarlo a Bergamo.