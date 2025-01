BONAVENTURA/2, Amo Firenze. Con Italiano gran rapporto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella sua intervista a Radio Serie A dall'Arabia, Jack Bonaventura ha raccontato anche il suo rapporto con Firenze: "La mia famiglia vive ancora lì e penso che andrò a viverci quando smetterò perché sono stato veramente bene e c'è una grande qualità della vita. In più è vicino alle mie Marche dove ho tutti i parenti. Firenze è bellissima e sono stato bene sia fuori che dentro il campo, ma come me anche tutti i compagni che ho avuto alla Fiorentina apprezzano la città".

Poi ha ripercorso i suoi anni in maglia viola: "Venivo da una società grandissima come il Milan e alla Fiorentina era appena arrivato Commisso, voleva crescere e io avevo già diverse esperienze in A. Non ho avuto problemi ad ambientarmi anche se all'inizio c'era Iachini e abbiamo costruito le basi di ciò che ha fatto Italiano dopo di lui. Il mister mi ricordo che arrivò bello deciso con la sua idea di calcio e il primo giorno ricordo che parlammo 10 minuti: capii subito che poteva fare bene alla Fiorentina. Ha portato la squadra viola a un altro livello e abbiamo conquistato tre finali facendo bei campionati. Avevamo un bellissimo rapporto e ci confrontavamo molto, mi chiedeva opinioni su ciò che pensavo".

Chiusura sulle finali pese: "Quella più pesante è stata la seconda di Conference. Con il West Ham abbiamo fatto una grande partita, avevamo giocato meglio e creato più occasioni ma purtroppo è andata male. Forse con l'Olympiakos eravamo troppo sicuri di vincere e siamo andati con troppa sicurezza. Purtroppo il calcio è così. Sono state comunque esperienze che mi hanno legato con la città e con la tifoseria che non dimenticherò mai".