BONAN, La Fiorentina adesso è solida e completa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan, ha parlato a TMW della Fiorentina: "E' una sorpresa, Palladino ha creato una squadra ben organizzata tatticamente sistemando alcune criticità di inizio stagione quando ancora mancavano degli elementi. Adesso la Fiorentina è completa in tutti i reparti. Kean lo possiamo paragonare a un piccolo Lukaku, per forza fisica e precisione migliorata. Per me i viola possono migliorare ancora ma la Fiorentina è solida e ottiene risultati concreti".