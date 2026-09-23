Nuova avventura negli Emirati per il Papu Gomez. Andrà al Forte Virtus

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Non solo David Alaba all'Udinese. Il mercato non dorme mai e un altro colpo, stavolta in direzione estera, dovrebbe essere definito a breve. Si tratta del Papu Gomez, prossimo a una nuova avventura in Medio Oriente.

Come riporta Sky, l'argentino ex Atalanta ha firmato la risoluzione con il Padova e si trasferirà negli Emirati Arabi Uniti, al Forte Virtus, club di proprietà di Maurizio Setti, ex presidente del Verona. La società emiratina ha già pescato dall’Italia in estate: in rosa ci sono infatti Emanuel Vignato e Alessio Buttaro.