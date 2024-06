BOLOGNA, Sartori vuole Colpani sulla trequarti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemaekers non rimarrà a Bologna il prossimo anno. La società ha infatti deciso di non esercitare il riscatto a 9,5 milioni. Il nuovo tecnico del Bologna Vincenzo Italiano vuole comunque investire quei soldi per il mancato riscatto del belga per prendere un altro giocatore in quel ruolo.

Oltre al nome di Christian Kouame che piace all'ex tecnico viola, sulle pagine di oggi de Il Resto del Carlino compare quello di Andrea Colpani, giocatore del Monza obiettivo della Fiorentina. Altro obiettivo dei rossoblu rimane Tomas Suslov dal Verona.