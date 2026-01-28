Social

Balbo dopo la prima al Franchi: "Sogno sin da bambino"
© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione FV

Una delle poche notizie positive per la Fiorentina, nell'amara serata di ieri in Coppa Italia contro il Como, persa per 1-3, è sicuramente quella legata alla prestazione del giovane laterale gigliato Luis Balbo, all'esordio assoluto in prima squadra da titolare. Balbo, che tra l'altro ad inizio match è andato anche vicino a realizzare la sua prima rete in viola, ha espresso tutta la sua emozione attraverso un post Instagram.

"Sogno sin da bambino" e due cuori bianchi e viola, questo il commento del venezuelano ad una sua foto di ieri sera.