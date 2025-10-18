Bologna, Italiano: "Per fare risultato in trasferta dobbiamo crescere in personalità"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e avversario della Fiorentina al Franchi nell'8^ giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari ed ha risposto ad una domanda sul tema del rendimento della sua squadra in trasferta:

Che cosa deve scattare nella testa dei suoi giocatori per cambiare passo anche lontano dal Dall'Ara?: "Mi viene da pensare un po' di carattere, personalità, gestione dei momenti, malizia. Dobbiamo cercare di innalzare tutti questi aspetti mentali e caratteriali quando siamo lontani dal nostro stadio con la nostra gente che ci fa sentire invincibile. Penso sia tutta una questione psicologica. Lo scorso anno a Cagliari avevamo reagito bene e fatto una grande partita: dobbiamo cercare di tirarci fuori come lo scorso anno."