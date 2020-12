BOLOGNA, Hickey positivo al Covid-19

In casa Bologna c'è un nuovo positivo al Covid: si tratta di Aaron Hickey, giovane terzino scozzese da pochi mesi in Italia. Il club felsineo lo rende noto attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato in queste ore è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare". La situazione pare comunque sotto controllo, visto che il calciatore non aveva comunque preso parte al match di ieri contro la Roma.