Bologna-Fiorentina, dalla Lega ancora nessuna decisione sull'eventuale rinvio

Domani alle 15 è fissata la partita Bologna-Fiorentina al Dall'Ara. Sembrerebbe scontato il rinvio vista la morte del presidente viola Rocco Commisso ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb potrebbe non essere così. "Al momento, negli uffici della Lega Calcio Serie A le sensazioni sono più tendenti al no che al sì - si legge sul portale - con la gara che rimarrebbe programmata per domani. In via Rosellini non è peraltro ancora arrivata una richiesta formale della Fiorentina, consapevole delle difficoltà di un calendario che vede sia i viola che i rossoblù ancora in corsa su tre fronti, nelle rispettive competizioni europee (Conference ed Europa League), ma anche in Coppa Italia.

In caso di rinvio, da regolamento la partita dovrebbe andare alla prima data utile, sulla carta lunedì: il Bologna gioca giovedì in Europa, i tempi ci sono, ma in un caso del genere un rinvio di 24 ore non avrebbe molto senso (anche se nulla da è escludere in questa fase). Altrimenti, la gara rischierebbe di slittare molto in avanti nella stagione: almeno a marzo, ma è probabile che si vada anche oltre, considerando i possibili progressi. Uno scenario ovviamente delicato da maneggiare, e in questa fase ancora passibile di ulteriori novità".