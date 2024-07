BOLOGNA, Anche i rossoblù sono in corsa per Bijol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta prendendo forma e servono acquisti mirati per sostenere la Champions League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, uno dei nomi che piace tanto a Sartori per la difesa è quello di Jaka Bijol. Il difensore sloveno, dopo un buon europeo, piace a tante squadre in Italia come Fiorentina, Inter e Torino.

Visto l'interesse, il prezzo del difensore dell'Udinese potrebbe anche salire sopra i 15 milioni di euro. L'alternativa di lusso per il Bologna di Sartori è quella di Mats Hummels.