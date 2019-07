BOATENG, A colloquio con De Zerbi per il futuro

Nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno non può non trovare spazio il mercato visto che alcuni giocatori potrebbero lasciare la squadra. Tra questi c'è Boateng che, come riporta Tuttomercatoweb, ha avuto un colloquio con il tecnico De Zerbi al termine dell’allenamento odierno del Sassuolo. L'allenatore e l'attaccante, di rientro dal prestito al Barcellona degli ultimi sei mesi e ancora indeciso sul suo futuro, si sono intrattenuti in solitaria sul campo da gioco per una chiacchierata durata circa 10 minuti. Per il giocatore radio mercato racconta di un interessamento della Fiorentina.