BIZZARRI, Sabato è da X. Pjaca incognita. Kouame...

Il noto attore e scrittore Luca Bizzarri, tifoso del Genoa, ha parlato in vista della sfida di sabato tra la Fiorentina e il Grifone: “Anche questa volta un punticino a testa andrebbe bene a tutti, senza litigare. Anche quest’anno spero di arrivare alla fine della stagione senza soffrire troppo. Non riesco a capire cosa sia successo alla Fiorentina: se si legge la rosa della squadra, ci sono solo nomi di tutto rispetto… non capisco come possiate lottare assieme a noi “poveracci” nei bassifondi della classifica. A Fiorentina e Genoa servono ancora 6-7 punti e non sarà facile farli. Ballardini? Ha raccolto una squadra che stava raschiando il fondo del barile, se salvasse anche quest’anno il Genoa sarebbe un grande: noi siamo un gruppo sfigato, questa volta ogni tanto c’è girato bene. Scamacca? Mi sembra strano che sia rimasto… pensavo che sarebbe andato via a gennaio. Deve ancora crescere molto e Ballardini su questo lo ha aiutato. Pjaca? E’ un incognita, sembra quasi che non abbia voglia quando scende in campo. Kouame? E' un ragazzo d'oro, a Genova aveva qualhe pecca di gioventù ma si vedeva che era forte: forse si merita di avere un po' più di tempo".