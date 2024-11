BIRAGHI, Da prima scelta a panchinaro di lusso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo inizio di stagione nella Fiorentina di Raffaele Palladino sta trovando poco spazio il capitano Cristiano Biraghi, visto che Robin Gosens sta attraversando un bel periodo di forma. Transfermarkt.it ha pubblicato un ideale 11 di titolari sulla carta che in questo momento non sono considerate le prime scelte e Biraghi rientra tra questi visto che ha collezionato 6 panchine in 11 giornate di campionato.