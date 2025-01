Biraghi contattato da Galliani. Sportitalia rivela che ha rifiutato Monza: restano Inter e Napoli

Il Monza ha fatto un tentativo nelle ore scorse per Cristiano Biraghi, naufragato miseramente. A svelare il retroscena è Sportitalia, che evidenzia come sia stato in prima persona Adriano Galliani ad aver contattato direttamente il giocatore, senza passare dal procuratore, provando a convincerlo a sposare il progetto brianzolo. Un tentativo che non ha sortito alcun effetto: l'ex capitano della Fiorentina ha rifiutato la destinazione, restando ora un'alternativa per l'Inter qualora non arrivasse a Zalewski e un'opzione per il Napoli, che però al momento ha altre priorità.