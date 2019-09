BIGICA, Duncan può essere valore aggiunto

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, ha parlato dei giovani approdati in prima squadra e non solo: "E' un motivo d'orgoglio per il settore giovanile, infatti mi sono un po' emozionato in Fiorentina-Monza (due assist di Montiel per la doppietta di Vlahovic, ndr). Bobby Duncan? Si sta ambientando, ha numeri importanti così come importante è la società da cui proviene. Può sicuramente essere un valore aggiunto, senza dimenticare gli attaccanti che già abbiamo".