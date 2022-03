BIASIN, Inter mai in difficoltà come all'andata coi viola

Chiamato in causa per commentare il momento dell'Inter a pochi giorni dalla sfida con la Fiorentina, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della stagione dei nerazzurri: "Inzaghi sta facendo bene. Aveva iper-performato fino a novembre-dicembre, adesso ci sono più difficoltà ma l'allenatore sta facendo il suo dovere. Adesso è evidente che a poche partite dalla fine della stagione una squadra in lotta per il primo posto deve cambiare marcia. L'Inter è cambiata molto rispetto all'anno scorso; Inzaghi punta di più sul gioco corale rispetto a Conte. Prima Lukaku era una calamita, in questo momento ci sono tante soluzioni, anche se certamente Lukaku aveva una vena realizzativa straordinaria".

E sulla gara dell'andata contro la Fiorentina: "Per tutto il primo tempo non l'abbiamo vista, poi l'Inter si è svegliata nel finale ma quest'anno nessun'altra squadra l'ha messa in difficoltà come i viola e forse il Sassuolo. Penso che in quel momento Italiano non avesse in testa un piano B, adesso la Fiorentina mi sembra più quadrata.