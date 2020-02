BIASIN, In Italia possono parlare tutti, e gli arbitri no

Anche il noto giornalista Fabrizio Biasin, con un post su Twitter, prende posizione sulla polemica accesa da Rocco Commisso nei confronti della classe arbitrale, dopo la partita di ieri all'ora di pranzo tra Juventus e Fiorentina. Citando la risposta del presidente AIA (LEGGI QUI) al presidente viola, Biasin aggiunge: "Giusto, ma allora fateli parlare! Gli arbitri sono l'unica categoria in Italia che non ha diritto di parola (Art. 21 della Costituzione). Possono parlare Topo Gigio e Uan, ma gli arbitri no. Ma vi pare normale?". Di seguito il tweet originale.

#Nicchi contro #Commisso: "Sono gli #arbitri a essere disgustati".



Giusto, ma allora fateli parlare!

Gli arbitri sono l'unica categoria in Italia che non ha diritto di parola (Art. 21 della Costituzione).



Possono parlare Topo Gigio e Uan, ma gli arbitri no. Ma vi pare normale? — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 3, 2020