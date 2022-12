BIANCO, Queste amichevoli per chiarire il futuro

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio queste amichevoli servono per trovare la migliore condizione fisica e anche un po’ di spazio. E’ così per i più giovani, tipo Alessandro Bianco, sempre sospeso tra il prestito a gennaio e la conferma, perché in entrambi i casi alla base c’è la stima del club viola e di Vincenzo Italiano. Che appena può impiega il classe 2002 per aumentargli minuti ed esperienza: tornano sempre e comunque utili. Intanto, di suo ieri a Bastia, Bianco ci ha messo l’assist per il gol del 2-0 firmato da Barak. "Si sta alzando il livello degli avversari - ha detto alla fine dell’amichevole - perché andando avanti con la preparazione siamo più avanti anche noi ed è giusto aumentare le qualità di chi vai a incontrare per aggiungere difficoltà al test sotto il profilo tecnico e tattico. Abbiamo giocato una partita vera come hanno fatto loro: Bastia è una piazza abbastanza calda e di amichevole c’era poco. La mia posizione? Meglio da secondo mediano, la preferisco a regista da solo, anche se poi ovviamente è uguale: mi consente ogni tanto di avere un po’ di libertà in più per staccarmi dalla difesa".