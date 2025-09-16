Beukema: "Bellissimo esordio e gol a Firenze. Abbiamo fatto bene, ma possiamo ancora migliorare"

Il difensore centrale del Napoli Sam Beukema ha parlato a Radio CRC del suo esordio al Franchi contro la Fiorentina, in una gara in cui ha anche segnato il terzo gol dei partenopei:

"È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall'inizio, abbiamo dominato e portato a casa tre punti importanti su un campo difficile. Una grande emozione per me. Sono abituato dai miei due anni a Bologna a pressare alto insieme alla squadra, ma qui ci abbiamo lavorato davvero tanto fin dai ritiri. Abbiamo fatto bene a Firenze, ma possiamo ancora migliorare: stiamo facendo bene, ma credo che ci sono ancora tanti passi da fare. Se prendi la palla più alto in campo hai più probabilità di fare gol, perché sei ovviamente più vicino alla porta avversaria. Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo essere sempre molto attenti tutti perché ci sono anche i rischi".

Con Buongiorno come si trova?

"Mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche durante la settimana in allenamento. Lavoriamo sempre bene, anche con gli altri difensori".