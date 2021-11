Il ct dell'Italia Milena Bertolini ha commentato così la questione relativa a Greta Beccaglia ai microfoni della Rai: "Queste sono cose che fanno male per tutte le donne non solo per Greta, devono essere denunciate. Quello che fa più male è non vedere la solidarietà degli uomini. Io credo che il salto di qualità deve venire dagli uomini".