BERTI, Col Plzen non era così facile. Mancano i gol

© foto di Gianni Barbieri

Intervistato da Italia 7, l'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti ha commentato così il momento della squadra di Italiano: "In Europa sono tutte complicate e se vai a vedere la partita che hanno fatto, è stata difficile. Si sono messi tutti dietro a difendere, anche se la Fiorentina doveva fare di più. Speriamo che al ritorno i viola possano riuscire a mettere a segno un paio di gol. Ieri la Fiorentina non sembrava la squadra che ha giocato contro l'Atalanta. Se gioca sempre con quell'intensità può fare due gol tranquillamente al Franchi. Mancano i gol, sia delle punte centrali che degli esterni. Si pensava di aver risolto tutti i problemi con Belotti ma ancora si stenta. Dobbiamo essere fiduciosi e sperare che si sblocchino".

Su Gilardino ha aggiunto: "Non mi aspettavo che facesse così bene. Avendoci giocato anche insieme lo conosco molto bene ed era uno molto educato, taciturno, non come me. Però devo dirgli bravo, perché sta facendo veramente bene a Genova. La Fiorentina dovrà stare attenta, perché lui verrà sicuramente a Firenze per cercare di fare uno scherzetto ai viola".